Grave incidente sulla Variante, polizia e ambulanze sul posto: traffico bloccato Due le auto coinvolte. Una persona anziana trasportata in ospedale

Incidente sulla Variante. due feriti in ospedale. E' accaduto in serata, poco distante la caserma dei vigili del fuoco. Due le auto coinvolte. Secondo una prima ricostruzione, una vettura, proveniente da una traversina di campagna, si è immessa sulla Variante e ha preso in pieno un'altra macchina, facendola ribaltare. A bordo delle due auto, due uomini, uno di 33 anni e uno di 90, entrambi rimasti feriti nel violento impatto. Gli stessi sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Il traffico lungo l'arteria si è completamente paralizzato ed è stato deviato per percorsi alternativi.