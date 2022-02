Criminalità in Valle Caudina, territorio blindato: arrivano i rinforzi La decisione del comitato che si è riunito questa mattina

Sarà un territorio blindato, quello della Valle Caudina. L'unico modo per tenere a freno la criminalità che ha ormai alzato la testa tra Cervinara e San Martino Valle Caudina. Presto arriveranno più uomini in divisa a rafforzare il personale già presente. A deciderlo il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito questa mattina in Prefettura ad Avellino, alla presenza del prefetto Paola Spena, del sottosegretario Carlo Sibilia, presente anche Giovanni Melillo, procuratore della repubblica presso il tribunale Napoli, la dottoressa Rosa Volpe, procuratore aggiunto Dda di Napoli, Claudio De Salvo capo centro DIA, il procuratore di Avellino Domenico Airoma, il Questore Maurizio Terrazzi, il comandante provinciale dei carabinieri di Avellino Luigi Bramati e il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Avellino Salvatore Minale. Inoltre erano presenti anche il presidente della Provincia Rizieri Buonopane e il sindaco di Avellino Gianluca Festa.