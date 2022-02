Caso "Faccia d'Angelo": Felice Maniero assolto per non aver commesso il fatto L'ex boss della Mala del Brenta era difeso dall'avvocato avellinese Rolando Iorio

Nel tardo pomeriggio di ieri il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Penale, presieduto dalla Dott.ssa Giovanna Dimiccoli, ha mandato assolto con la formula più ampia Felice Maniero, l'ex boss dela Mala del Brenta, "per non aver commesso il fatto".

Piena soddisfazione da parte del legale di "Faccia d'Angelo", l'Avvocato avellinese Rolando Iorio il quale è riuscito a dimostrare l'assoluta estraneità del suo assistito alla vicenda contestata.

I fatti risalgono al mese di Luglio 2014 allorquando, secondo l'assunto accusatorio portato avanti dalla Procura di Bari, l'ex boss della Mala del Brenta avrebbe ricevuto delle commissioni per svariate migliaia di euro da alcuni privati di Cassano delle Murge per l'installazione di macchinari per addolcire l'acqua, denominati Water Softners Mts.

Macchinari, in realtà, mai forniti dalla Società facente capo a Felice Maniero.

Di qui le denunce per truffa aggravata e le successive costituzioni di parte civile ad opera delle persone offese

Nella giornata di ieri i denuncianti, che sino ad allora non erano mai comparsi in aula per confermare le accuse formulate anni prima nei confronti di Faccia d'Angelo, tanto che era stato necessario disporre, su ordine del Tribunale di Bari, l'accompagnamento coattivo nei loro confronti ad opera dei Carabinieri, hanno confermato tutte le accuse alla presenza di Felice Maniero collegato in videocollegamento dal Carcere ove si trova ristretto per altro.

Serrata l'arringa del difensore Avvocato Rolando Iorio, il quale ha contestato l'intero assunto accusatorio riuscendo a convincere i Giudici del Tribunale di Bari in merito alla assoluta innocenza del suo assistito che rischiava una condanna sino a 5 anni di carcere.