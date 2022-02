Forino, incidente mortale lungo via Scheta: morto un 16enne del posto L'impatto contro una Fiat 16 mentre era alla guida di una moto. Sconosciute le cause

Un gravissimo incidente si è verificato a Forino, lungo via Scheta, poco dopo le 18. Sabatino Armieri, un ragazzino di appena 16 anni, ha perso la vita mentre si trovava in sella a una moto.

Per cause ancora in corso di accertamento, c'è stato uno scontro frontale con una Fiat 16, che proveniva dal senso opposto di circolazione. L'impatto è stato violentissimo e inevitabile. Il conducente dell'auto non ha riportato ferite, mentre per Sabatino ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. I medici dell'ambulanza intervenuta non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il ragazzo era un patito per le due ruote, da come si evince dalle molte storie che pubblicava (proprio in sella alla sua moto) sul profilo Instagram che teneva aggiornato.

Strazianti le scene dei familiari giunti sul posto alla vista del corpo del minorenne.

Ancora pochissimi i dettagli.

Sul posto stanno operando i carabinieri della locale stazione. Si attende l'arrivo del magistrato di turno e del medico legale per le procedure previste in queste situazioni prima che venga rimosso il corpo e ricomposto presso la morgue dell'ospedale Moscati.