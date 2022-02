Ariano, imprenditore fa arrestare due estorsori: tre anni di pizzo L'ordinanza di custodia firmata dal Gip su indagini della procura di Benevento

Da tre anni tenevano sotto scacco un imprenditore di Ariano Irpino, costringendolo, attraverso minacce e aggressioni fisiche, a continue dazioni di denaro. Un incubo a cui hanno messo fine i carabinieri della Compagnia di Avellino che una conclusione delle indagini coordinate dalla Procura di Benevento, competente per il territorio, hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per i due presunti responsabili dell'estorsione. Si tratta di un 25enne e un 60enne originari di Lucera, in provincia di Foggia, dei quali non sono stati resi noti i nomi.

Sulle risultanze delle indagini, il Gip del tribunale di Benevento ha firmato i provvedimenti cautelari. A denunciare i fatti era lo stesso imprenditore nel 2021. Gli investigatori stanno indagando sui due indagati, con aggressioni fisiche e minacciando la vittima a investire di denaro sempre più consistenti fino al mese di scorso anno.

Una parte del denaro è stato fatto transitare su carta prepagata intestata ad una persona risultata estranea ai fatti.