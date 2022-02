Vigili del Fuoco in soccorso ad un'ambulanza durante un intervento del 118 Domenica di super lavoro per i caschi rossi del distaccamento di Ariano Irpino

Hanno consentito ad un'ambulanza del 118 di poter raggiungere in sicurezzz l'ospedale Frangipane, durante un intervento di soccorso in località San Tommaso, hanno rimosso rami e tronchi di alberi lungo le strade, sia in centro che nelle zone periferiche della città ed altre situazioni di pericolo. Una domenica di super lavoro per il vigili del fuoco del distaccamento di Ariano Irpino.

Decine di alberi caduti e rami spezzati. Molti erano già in condizioni precarie da tempo e la neve per loro è stata la condanna a morte. In campo insieme ai caschi rossi di via Variante, protezione civile e polizia municipale. Un grosso albero è collassato nella villa comunale, accanto al parco giochi per i bambini, in bilico e a rischio caduta da tempo. Fortuna ha voluto che lo schianto sia avvenuto nel cuore della notte senza alcun visitatore all’interno.

E poteva essere una tragedia nel piano di zona lungo la strada che porta al vicino Santuario Madonna di Fatima dove anche qui un albero si è improvvisamente schiantato al suolo.

Situazioni di pericolo lungo la strada panoramica, imbocco Russo-Anzani e in altre zone della città. Il dirigente dell’area tecnica Giancarlo Corsano, ha già predisposto una ricognizione generale delle alberature comunali.

Encomiabile il lavoro svolto da Giovanni Checa, volontario instancabile del gruppo comunale di protezione civile, tra i più attivi ad Ariano Irpino. Un vero e proprio jolly per la macchina comunale, intervenuto di buon mattino da un capo all'altro dela città, a partire dal pronto soccorso.