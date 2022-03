Isochimica: un bisogno di giustizia lungo 40 anni Sabato l'incontro nel piazzale della stazione ferroviaria di Avellino

La sentenza Isochimica non è stata ancora metabolizzata dalle associazioni e familiari delle vittime. Sabato pomeriggio alle 17,30 L'Associazione "Lotta per la vita", invita la cittadinanza all'Incontro-dibattito "insieme si può", che si terrà presso l'atrio della Stazione Ferroviaria di Avellino. Interverranno: AnnaMaria Candelmo, presidente associazione Lotta per la Vita, don Michele Ciccarelli, Rizieri Buonopane Presidente della Provincia di Avellino, Gianluca Festa Sindaco di Avellino. Nel corso dell'evento saranno consegnati dei riconoscimenti per l'impegno e la tenacia a Rosario Cantelmo già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, all'avvocato Valentina Domenica Musto, al dottore Aldo D'Andrea e alla giornalista Rossella Fierro, a Carlo Sessa ex operaio Isochimica, in memoria Rosetta Capobianco (ritireranno il riconoscimento i figli) parteciperanno: i sindaci della Valle Del Sabato e Antonello Petrillo ordinario presso Unisob, Antonio Olivieri ex operaio Isochimica.