Incubo Covid a Vallata: 20 positivi nella casa di cura per anziani Nessuno dei pazienti presenta particolari criticità

Torna l'incubo Covid nelle Rsa in Irpinia. Venti persone tra anziani e operatori sono risultati positivi all'interno di una casa di riposo privata a Vallata. A confermarlo è il sindaco Giuseppe Leone nella qualità di massima autorità sanitaria locale il quale si è subito adoperato per garantire il proprio supporto e avviare tutte le iniziative di prevenzione necessarie di concerto con il Sep dell'Asl prontamente informato. Nessuno dei pazienti presenta particolari criticità o necessità di ricovero. Si attendono ulteriori decisioni da parte degli organi sanitari relative alle iniziative di screening da mettere in atto a tutela degli anziani e operatori. Sospese le visite da parte dei familiari all'interno della struttura.