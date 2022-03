Avellino, violenza su una ragazzina: condannato a sei anni di carcere La vittima aveva 11 anni. Ha trovato il coraggio di raccontare solo dopo cinque anni dall'accaduto

Ennesimo caso di violenza in Irpinia. Questa mattina il collegio del Tribunale di Avellino presieduto dal giudice Lucio Galeota ha emesso la sentenza che condanna un uomo (l'identità non può essere riportata per tutelare la vittima ndr) a sei anni di reclusione per aver abusato sessualmente di una ragazzina che, all’epoca dei fatti, risalenti al 2013, aveva undici anni.

La situazione a casa di certo non era delle più felici: non c’era nessuna figura di riferimento per lei e per le sorelle, figlie di diversi padri. Ed è proprio uno di questi uomini che frequentavano l’abitazione familiare che si sarebbe fatto carnefice, violando l’innocenza della minore in due occasioni, durante la notte.

Solo quando quest’uomo chiuderà la relazione con la mamma, la ragazza troverà il coraggio di raccontare ciò di cui, suo malgrado, è stata vittima. La denuncia arriva nel 2018, dopo l’allerta della scuola, quando la ragazza scrive un tema a scuola in cui rivela di aver subito “attenzioni particolari” dall’ex compagno della mamma e di averlo raccontato a casa poco tempo prima.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Quirino Iorio, ha già chiarito l’intenzione di impugnare la sentenza dinanzi al giudice di secondo grado.