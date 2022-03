Case diroccate nel centro storico di Zungoli: intervengono i vigili del fuoco Verifica visiva stamane dopo l'incidente dei giorni scorsi e l'esposto di una residente

Case diroccate e disabitate nel centro storico di Zungoli, verifica visiva stamane nell'antico borgo da parte dei vigili del fuoco di Grottaminarda a seguito di un esposto presentato da una residente Cynthya Andreottola.

Nelle scorse settimane gli stessi caschi rossi erano intervenuti in soccorso ad uomo di Ariano Irpino che in preda ai fumi dell'alcol era scivolato in un sottoscala dopo essersi intrufolato con un'altra persona, in una delle vecchie abitazioni incustodite dove entrare all'interno è un gioco da ragazzi. Un incidente che ebbe fortunatamente un lieto fine ma poteva andare davvero peggio.

L'intervento di stamane è servito ad eliminare criticità imminenti, ma i problemi purtroppo restano, trattandosi di immobili di proprietà comunale in precarie condizioni di stabilità. Vi sono tetti sfondati, porte e finestre aperte. Una situazione di degrado assoluto sulla quale non si può chiudere un occhio.

Non vi è un pericolo di crollo imminente per i vigili del fuoco ma occorre intervenire con la massima urgenza per mettere in sicurezza l'area interessata. Serve uno sforzo comune sia parte dell'ente che degli stessi privati. E per una questione di sicurezza, di fronte alle situazioni più a rischio lo stesso comune potrebbe sostituirsi ai privati per effettuare ogni tipo di intervento a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Verrà ora stilata una relazione dettagliata da parte dei vigili del fuoco, il cui intervento è stato molto apprezzato dagli abitanti e trasmessa successivamente agli uffici tecnici del comune per i relativi provvedimenti da adottare.