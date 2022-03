Auto prende fuoco sull'A16, paura per quattro persone E' accaduto all'altezza di Baiano

I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 19 marzo, sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, nel territorio del comune di Baiano, al Km. 27 in direzione Canosa, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l'area. A bordo quattro persone che non hanno subito conseguenze.