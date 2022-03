Cinghiali sempre più numerosi e aggressivi: caricata una famiglia ad Ariano Paura nei terreni di contrada Ponnola

Scrofa carica una famiglia nei campi, fino a far temere il peggio. E' successo in contrada Ponnola ad Ariano Irpino dove sono oramai i cinghiali a comandare nei terreni. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze ma la paura è stata enorme.

"Non siamo più liberi di poter lavorare spensierati in campagna o di coltivare prodotti nell'orto. Tutto viene devastato in poco tempo dalla loro furia. E' una situazione diventata davvero insostenibile. Non se ne può più. E con l'arrivo della primavera la situazione rischia davvero di diventare ancora più preoccupante, tenuto conto che aumenteranno i rischi nel dover lavorare più tempo nei nostri terreni. Qualcuno ci dia un aiuto."

Come Ponnola ci sono altre contrade della città e comuni limitrofi, tra cui Savignano Irpino, dove è una vera e propria emergenza.

E' proprio di qualche giorno fa l'ordinanza da parte del sindaco Fabio Della Marra, tra i più attivi su questo fronte, per le attività di cattura sul territorio della specie cinghiale. Criuv e Atc della giunta regionale della Campania daranno esecuzione. Mentre gli agricoltori che continuano a subire danni potranno procedere alla denuncia secondo le procedure di legge vigenti.