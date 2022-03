Insegnante arianese trovato senza vita in un albergo a Rimini Da due giorni non rispondeva al telefono e stamane la tristissima scoperta

Un insegnante di Ariano Irpino, Mario Lo Conte, in servizio all'istituto Enrico Fermi di Viserba, frazione a nord di Rimini è stato trovato cadavere in un albergo di Miramare.

Sposato e padre di un figlio, 57 anni, laureato in architettura da due giorni non rispondeva più al telefono ai colleghi. E sono stati proprio loro a dare l'allarme, insieme ai familiari preoccupati per il lungo silenzio. La triste e inaspettata scoperta è avvenuta stamane da parte della polizia allertata e giunta sul posto insieme ai sanitari del 118. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'uomo era privo di vita all'interno di una stanza, stroncato probabilmente da un malore, senza aver avuto la possibilità di poter chiedere aiuto.

Una notizia tristissima che ha addolorato Ariano, nel giorno di festa dedicato al santo patrono Ottone Frangipane.