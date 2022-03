Spaccio di cocaina a Montoro: fermato 37enne di Contrada con 11 grammi E' stato sottoposto agli arresti domiciliari. A casa aveva altra droga e materiale

La lotta allo spaccio di stupefacenti in Irpinia, condotta dai carabinieri del comando Provinciale di Avellino, sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare consistenti quantitativi di droghe. In tale contesto, un’altra attività è stata eseguita dai militari della compagnia di Solofra, che hanno tratto in arresto un 37enne di Contrada, per il reato di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un normale servizio di controllo nell’abitato di Montoro, quando ha notato l’uomo che, alla vista della “gazzella”, con mossa fulminea ha gettato un involucro nel maldestro tentativo di disfarsene prima dell’eventuale perquisizione.

L’azione non è tuttavia sfuggita agli occhi dei carabinieri che hanno prontamente recuperato l’involucro, risultato contenere 11 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di rinvenire altre modiche quantità di hashish e marijuana, un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro insieme alla somma di 120 euro. Alla luce delle evidenze emerse, il 37enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto agli arresti domiciliari. I controlli dei carabinieri continuano, soprattutto diretti alla lotta allo spaccio di droga, fenomeno molto persistente nell'area del montorese.