Grave incidente sull’A16 tra Baiano e Tufino, un morto e 8 feriti Quattro le vetture coinvolte. Autostrada chiusa al traffico

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 19'00 di oggi 25 marzo, sono intervenuti sull'autostrada A 16, Napoli - Canosa, al Km.18,700 in direzione Napoli, tra i caselli autostradali di Baiano e Tufino, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolte quattro autovetture. Nel violento impatto in uno dei quattro veicoli, un uomo ed una donna, rimanevano incastrati nell'abitacolo, e si è reso necessario tagliare le lamiere contorte per estrarli, purtroppo l'uomo è deceduto. In totale i feriti sono stati otto, e sono stati trasportati presso l'ospedale Moscati di Avellino dai sanitari delle varie ambulanze intervenute per le cure del caso. A poca distanza, sempre sulla stessa corsia, un altro incidente stradale che ha visto interessate diverse autovetture, con altre persone coinvolte. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza e durante le operazioni di soccorso la corsia in direzione Napoli dell'importante snodo autostradale è rimasto chiuso al traffico.