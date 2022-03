Carcere di Ariano Irpino: ancora violenza, un assistente capo ferito Lo denuncia il SAPPE

Trapela la notizia di un grave evento ctitico violento, accaduto venerdi scorso nell l'Istituto Penitenziario di Ariano Irpino. Un detenuto agitato, per futili motivi, di origini casertane, ristretto nella terza sezione, ha in segno di protesta divelto la porta della cabina telefonica, in uso ai detenuti, ed utilizzandola come "Ariete" ha sfondato la vetrata che delimita la parte superiore del cancello di sbarramento.

Una tagliente scheggia del vetro cadendo si e' conficcata nella spalla del Poliziotto, che è riuscito ad azionare l'allarme per avere ausilio e soccorso dai colleghi,che giunti sul posto hanno provveduto a limitare ulteriori danni al collega ferito ed a contenere il detenuto rivoltoso autore dell'insano gesto, che risulta essere recidivo in comportamenti violenti anche contro al personale. Il collega malcapitato a seguito delle lesioni subite è stato ricoverato con urgenza al Pronto Soccorso del locale nosocomio dove ha rivevuto diversi punti di sutura e giorni di prognosi. A dire dei sanitari solo pochi centimetri della ferita da vasi principali hanno evitato il peggio. Il penitenziario di Ariano Irpino continua a restare di sicuro una tra le piu critiche realtà penitenziarie del distretto per l'alto numero di eventi critici violenti da parte di detenuti sempre piu tracotanti e refrattari alle regole, criticità queste piu' volte denunciate dalla scrivente O. S. a diverse Autorità dalle quali si attendono verifiche e riscontri.

IL SAPPE Campania esprime solidarietà al collega ferito augurandogli una veloce ripresa,solidarietà è rivolta anche a quel personale della Polizia Penitenziaria che lavora tra mille difficoltà di varia natura nei reparti detentivi della Casa Circondariale del Tricolle