Gesto infame ad Ariano: due mamme avvelenate e i loro cuccioli rimasti orfani Un gesto di violenza inaudita. Corsa contro il tempo per salvare i piccoli, serve adozione urgente

A vederli nella foto sembra che stiano giocando o riposando a terra dolcemente nell'erba, sfiorandosi con i loro volti uno accanto all'altro. Ma purtroppo non è così: le hanno barbaramente uccise.

Due mamme avvelenate e i loro cuccioli rimasti orfani di cui cinque nati da meno di due settimane. Un gesto di una barbarie inaudita. E' accaduto in località Sterda di sotto ad Ariano Irpino, non nuova ad episodi del genere per mano di gente senza scrupoli. E' stato un residente a notare nel giro di poco tempo le due povere mamme senza vita, nella foto una accanto all'altra unite dallo stesso crudele destino. In un mese è il terzo cane avvelenato alla stessa persone. E ora il timore è che possano farne le spese, come spesso accade in questi casi, anche altri animali. Un terzo cagnolino nelle ultime ore è stato salvato in extremis dal veterinario Antonio Zotti.

Un dramma nel dramma nel vedere le due cagnoline senza vita a terra, senza la possibilità di poter allattare i propri cuccioli e questi ultimi disperati alla ricerca delle loro mamme.

Malvagità umana che non trova alcuna giustificazione. La stessa malvagità che ha potuto constatare stamane la polizia municipale sulla statale 90 delle puglie nel tratto che dal bivio di Villanova zona Cariello porta a Trave Serralonga. Un cane lasciato agonizzante a terra, dopo essere stato travolto da un'auto. L'investitore non si è neppure fermato per allertare i soccorsi e come lui anche i tanti automobilisti in transito dal cuore di pietra. E' stato poi soccorso da un'ambulanza veterinaria allertata dal comando di polizia municipale e dall'Asl.

Tornando alla vicenda di Sterda ora serve un grande scatto di solidarietà: salvare quei cuccioli rimasti orfani e a rischio anche loro in questa zona dove evidentemente gli animali sarebbero scomodi a qualcuno.