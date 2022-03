Traffico internazionale di cocaina, nuovo processo per un 69enne di Solofra Arrestato in Brasile dopo 18 anni di latitanza. il tribunale di Bari ha anche scarcerato l'uomo

Si apre un nuovo processo in Appello per un 69enne di Solofra, arrestato a ottobre 2019 dopo 18 anni di latitanza. L’uomo fu arrestato in Brasile, grazie a un’operazione di intelligence tra i carabinieri di Avellino con il capitano Quintino Russo e la polizia federale brasiliana. Doveva scontare una pena di 13 anni (sentenza definitiva) per traffico internazionale di cocaina, in un processo che vedeva vari imputati, tra cui un croato e altri italiani. Il processo si è celebrato a Bari nel 2003 e si è concluso nel 2006. Nel marzo 2020, l’avvocato difensore del 69enne, Dario Cierzio, ha presentato al Tribunale di Bari istanza di incidente di esecuzione e a luglio 2020 è stata disposta l'immediata scarcerazione e cancellazione dal database internazionale, quale latitante, in quanto vi erano dei vizi di notifica. Il tribunale di Bari oltre alla scarcerazione ha stabilito anche la ripetizione del processo di Appello che si terrà a marzo 2023.