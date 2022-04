Libri trovati dopo furto in biblioteca: verranno affidati a vescovo e sindaco Arriva ad Ariano Irpino il procuratore della repubblica di Benevento Aldo Policastro

Il tribunale e la procura della repubblica di Benevento hanno disposto l’affidamento in custodia giudiziale, con facoltà d’uso, di numerosi antichi volumi, documenti archivistici, reperti archeologici e beni ecclesiastici, trafugati dalla biblioteca comunale “Pasquale Stanislao Mancini”, dal museo civico e dal museo diocesano siti in Ariano Irpino e sequestrati in seguito ad indagini coordinate dalla procura della repubblica di Benevento e svolte dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Roma.

L’affidamento è stato disposto in favore del vescovo della diocesi di Ariano Irpino e Lacedonia Sergio Melillo e del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

L’esecuzione dei provvedimenti, a cura dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Roma, delegati dalla procura della repubblica di Benevento, avverrà il 4 aprile.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 del 4 aprile 2022, immediatamente dopo la formale esecuzione dei provvedimenti, presso la sala conferenze del museo civico e della ceramica di Ariano Irpino, in via D’Afflitto all'interno di Palazzo Forte.

Una vicenda partita da lontano e che conosciamo benissimo come Ottopagine avendo condotto a partire dal 2015 una vera e propria inchiesta giornalistica in difesa di quel patrimonio culturale della città di Ariano, (come pure degli altri libri spariti misteriosamente nell'ex tribunale), attraverso ripetuti appelli, primo fra tutti a sollevare il caso fu il compianto Giovanni Maraia, che portarono poi alle prime indagini importanti della polizia.

Ecco tutti gli articoli.

