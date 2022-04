Week end innevato in Irpinia e pericolo ghiaccio lungo le strade Disagi e rallentamenti lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano

Fitta nevicata in Irpinia soprattutto nelle aree interne e problemi alla circolazione lungo le strade dovuti soprattutto alla presenza di ghiaccio. Ne sanno qualcosa gli automobilisti in transito lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, nel punto critico e ben noto di rione San Pietro, all'altezza della grotta dedicata alla Madonna di Lourdes. E qui che si sono registrati disagi, code e rallentamenti. Scenario suggestivo da cartolina notturna invece nelle altre zone della città e circondario. Temperature bassissime ovunque.

Vesuvio imbiancato già dalla mattinata di ieri. Neve per lo più mista a pioggia. La protezione civile regionale ha ulteriormente prorogato l'avviso di allerta meteo per piogge e temporali. Stesso discorso anche per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate.

Fino alle ore 23.59 di ieri sera sabato 2 aprile l'allerta ha riguardato tutta la Campania. Dalle 23.59 poi fino alle 14 di oggi domenica 3 aprile l'allerta meteo gialla e l'allerta per vento e mare riguarderanno invece tutto il territorio regionale ad esclusione di Alto Volturno, Matese, Alta Irpinia e Sannio. "Si raccomanda prudenza e di seguire le misure predisposte dai singoli comuni."

Per molti anziani non è affatto una novità o una notizia di quelle clamorose. La neve da queste parti la si ricorda persino a giugno: "Era il giorno della processione di Sant'Antonio, quando inaspettatamente avvenne una fitta nevicata, come pure a pasqua, qualche anno fa." E come non credere ad un antico detto: "Natale cu lu sole e pasqua cu lu cippone."