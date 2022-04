Fermato alla guida di un'auto rubata a Cesinali: arrestato 52enne del posto Le indagini dei carabinieri dopo la segnalazione del furto di un'auto

I carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 52enne di Cesinali per “ricettazione”. Tutto è iniziato ieri mattina con la segnalazione al 112 del furto di un’auto, perpetrato poco prima a Cesinali. Ricevuta la notizia, l’operatore di turno alla Centrale Operativa ha disposto in tempo reale le ricerche del veicolo rubato che, nel giro di pochi minuti, è stato intercettato e bloccato da una pattuglia della Sezione Radiomobile nel capoluogo irpino.

Il 52enne sorpreso alla guida dell’auto è stato condotto in Caserma, dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Giudice per essere giudicato con rito direttissimo.

Oltre al deferimento in stato di arresto, l’uomo, percettore di reddito di cittadinanza, verrà segnalato all’INPS per l’interruzione dell’elargizione del sussidio.

L’utilitaria è stata restituita al legittimo proprietario.

Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al 112, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.