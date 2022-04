Ariano, incendio in un garage: i vigili del fuoco evitano il peggio Non si registrano conseguenze a persone ma solo lievi danni dovuti alla notevole presenza di fumo

Un corto circuito probabilmente a causa del cattivo funzionamento del motore della serranda alla base di un incendio che ha interessato un garage cucina ad Ariano Irpino. E' successo all'ingresso di rione Valle a pochi metri dal silo parcheggio. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Ariano e Grottaminarda, che hanno provveduto tempestivamente a mettere in sicurezza la struttura, muniti di maschera con ossigeno autoprotettore portando via dall'interno una bombola di gas gpl. Non si registrano conseguenze a persone ma solo lievi danni dovuti alla notevole presenza di fumo. Utilizzato anche un motoventilatore per operare in sicurezza all'interno del locale.