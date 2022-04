Triste avvio della settimana santa ad Ariano: ancora un suicidio dal ponte Dolore in città per l'ennesima tragedia. La vittima è un 66enne, vedovo e padre di due figli

E' una settimana santa cominciata davvero tristemente per Ariano Irpino. Ancora un suicidio dal ponte della panoramica, ancora un morto purtroppo. "Una guerra persa - come ha detto Filippo D'Alessandro - titolare dell'attività commerciale che si è ritrovato ancora un cadavere davanti all'ingresso dopo l'ennesimo tragico volo. Non abbiamo più parole, siamo affranti, impotenti, delusi dal silenzio delle istituzioni."

La vittima è un 66enne, vedovo da pochi mesi e padre di due figli residente in una contrada del tricolle. Un grande lavoratore. Una persona sempre giovale e premurosa Antonio. Una famiglia di persone semplici e oneste. Neppure il tempo di riprendersi dalla morte della moglie dell'uomo, avvenuta solo pochi mesi fa, che è arrivata una nuova e inaspettata sciagura.

Sul posto 118 e carabinieri. Tutto inutile. Nessuno si è mai salvato dopo un volo simile da quel ponte che continua ad essere maledetto. Sul posto il medico legale Oto Macchione su disposizione della procura di Benevento. Salma sotto sequestro, trasferita nell'obitorio dell'ospedale Frangipane per gli accertamenti medico legali. Una lunga e tristissima sequenza di morti. Se ne contano purtroppo sette fino ad oggi. L'ultima fine atroce, lo