In casa con due carabine e 13 cartucce: arrestato 62enne di Cassano L'uomo deteneva le armi illegalmente. Sottoposto ai domiciliari

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella hanno tratto in arresto un 62enne di Cassano Irpino per “Detenzione di arma clandestina”. L’uomo, all’esito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di due carabine e 13 cartucce calibro 9 illegalmente detenute. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 62enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.