Camion trancia portale, autostrada chiusa: traffico dirottato verso Ariano Tragedia sfiorata lungo l'A16 Napoli-Bari tra Lacedonia e Candela

Camion con gru trancia portale, danneggiandolo lungo l'A16 Napoli-Bari e si rischia una vera e propria tragedia. E' successo tra Lacedonia e Candela in direzione Bari. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma il bilancio poteva essere davvero pesante. Tempestivo è stato l'intervento della postrada di Grottaminarda con in prima persona in comandante Armando Mirra. La circolazione al momento è bloccata con uscita obbligatoria a Grottaminarda per auto e mezzi pesanti diretti in Puglia. Code e rallentamenti pesanti lungo la statale 90 delle puglie soprattutto ad Ariano Irpino.