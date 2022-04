Incendi in Irpinia: super lavoro dei vigili del fuoco nel giorno di pasquetta Gli interventi a Grottaminarda, Ariano Irpino e Teora

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi 18 aprile sono stati impegnati in tre interventi per altrettanti incendi.

Il primo si è verificato a Grottaminarda in via Carpignano, e ha visto impegnata la squadra del distaccamento di Grottaminarda, in una stanza della locale Asl adibita a visite diabetologiche.

Le fiamme che hanno interessato varie suppellettili presenti nei locali, sono state spente mettendo in sicurezza la struttura. Al momento dell'accaduto non erano presenti persone all'interno dei locali.

A seguire, sempre la stessa squadra è intervenuta ad Ariano Irpino in via Cardito, dove le fiamme si sono sprigionate all'interno di un garage del posto con al suo interno vari attrezzi agricoli ed un trattore.

Sono state spente evitando che si propagassero ad altri ambienti. Anche in questo caso nessuna persona coinvolta.

Mentre la squadra del distaccamento di Lioni è intervenuta sulla strada statale 7 Appia, nel territorio del comune di Teora, dove è andata a fuoco un'autovettura in transito.

Anche in questo caso le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l'area. Il ragazzo di 25 anni originario di Melfi, oltre un comprensibile spavento non ha subito conseguenze. Mentre la sede centrale ha effettuato diversi interventi per vari incendi di sterpaglie e macchia mediterranea.