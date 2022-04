Cade di fronte alla basilica cattedrale e batte la testa a terra Paura per un uomo nel giorno della ricorrenza del 25 aprile ad Ariano Irpino

Stava tranquillamente seduto su un gradino, davanti a quello che per anni è stato il suo negozio di alimentari, all'imbocco di via Parzanese, assistendo ad una manifestazione, quando improvvisamente si è ritrovato a terra, sanguinante, dopo aver battuto la testa sulla pavimentazione. Non ha avuto il tempo di capire nulla. E' quanto capitato stamane ad un 72enne del luogo. A provocare la caduta con ogni probabilità la perdita di equilibrio dovuta ad un malore improvviso.

Ad assistere alla scena in piazza Duomo, diverse persone tra cui un medico che si è subito attivato nel posizionarlo in maniera giusta in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Presenti gli agenti del commissariato del tricolle e la polizia municipale già in servizio in piazza plebiscito per una manifestazione ciclistica.

"L'ho visto cadere improvvisamente a terra mentre era seduto - ha affermato un uomo che era poco distante dal luogo dell'incidente - ho temuto subito il peggio, ma poi mi ha rassicurato, essendo rimasto sempre lucido e dicendomi che aveva inciampato mentre si stava rialzando da quel gradino, lungo la discesa della strada." Stessa lucidità che l'anziano ha mostrato anche ai soccorritori, dinanzi ai suoi partenti, nipote e cognata e successivamente ai sanitati del pronto soccorso, nonostante il trauma cranico subito.

E' ora sotto osservazione e le sue condizioni stando ai primi accertamenti eseguiti non sarebbero preoccupanti.