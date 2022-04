San Martino distrutta dal dolore: muore a 32 anni stroncato da un malore Il giovane era molto conosciuto in paese: incredulità e cordoglio. "Ciao Luigi, fa' buon viaggio"

Aveva appena 32 anni Luigi e un'intera vita davanti. Ma il destino ha deciso diversamente, lasciando un'intera comunità nel dolore e nell'incredulità. Un malore lo ha stroncato nel pomeriggio, non lasciandogli scampo.

Inutile purtroppo anche l'intervento dei soccorsi: medici e sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Luigi Iollo, classe '90, a San Martino lo conoscevano un po' tutti.

La sua presenza fissa in paese o con gli amici al bar "Friend's", che era un po' il suo punto di riferimento come per tanti altri ragazzi. La notizia ha fatto ben presto il giro del paese, lasciando tutti sgomenti e addolorati.

Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio: il 32enne, grandissimo tifoso del Milan, era davvero conosciuto da tutti. "Ciao Luigi, fa' buon viaggio", uno dei tanti post sui social che in queste ore hanno riempito di tristezza i sammartinesi.