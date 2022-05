Incendio nei boschi di Teora, un uomo e una donna i responsabili: denunciati Le fiamme divampate lo scorso 18 aprile a causa dell'abbruciamento di vegetali

I carabinieri della Stazione Forestale di Lioni, hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino due persone di Teora, responsabili di incendio boschivo colposo e di altri reati ambientali.

All’esito di complesse indagini svolte dai militari tese ad individuare i responsabili dell’incendio boschivo scoppiato lo scorso 18 aprile a Teora, sono emersi seri indizi di colpevolezza a carico di un 67enne e di una 59enne, i quali stavano procedendo all’abbruciamento di residui vegetali.

Dagli accertamenti è emerso che, a seguito di tali operazioni, sempre sconsigliate per la loro estrema pericolosità, il fuoco sarebbe sfuggito al controllo divampando nell’area boscata, interessando una superficie di circa 1000 metri quadrati di essenza quercina.

Durante le indagini i militari accertavano anche che nella parte del bosco non interessata dalle fiamme, di circa 800 metri quadrati, era in corso un taglio a raso del bosco in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Pertanto l’uomo e la donna venivano deferiti oltre che per il reato di incendio boschivo colposo, anche per reati paesaggistici ed ambientali.