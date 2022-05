Ad Aiello del Sabato nasce il murale contro la violenza sulle donne Dopo gli episodi di violenza che hanno portato il comune alla ribalta della cronaca

Dopo gli episodi di violenza familiare che hanno portato Aiello del Sabato alla ribalta delle cronache nazionali, ora la comunità cerca di guardare avanti con il prosieguo delle sue attività. E, proprio a pochi giorni dall’arresto della mamma che segregava in casa la propria figlia, per le strade di Aiello prende vita un bellissimo murale realizzato da Davide Brioschi. L’opera d’arte è stata realizzata sul muro che costeggia la quercia secolare. Con il supporto di Teresa Sarno compagna di vita e di arte, Davide ha lasciato sul muro, trasformandolo sotto forma d'arte, un messaggio buono che coccoli ogni giorno, gli occhi e che ricordi a tutti coloro che guardano col cuore (e non solo con gli occhi) che questo è un messaggio presente e futuro, che sempre il bene contrasti il male, che la cultura contrasti l'ignoranza, che la pace superi ogni forma di violenza esistente al mondo e che si ridiano presto vita e dignità ai soggetti che l'hanno subita ingiustamente. Questo murale è nato in occasione delle attività organizzate dal Sindaco Sebastiano Gaeta e dall'Assessorato alle Pari Opportunità Alessandra Maddaloni.