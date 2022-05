Autotreno in fiamme all'interno di una galleria: inferno sull'A16 Napoli-Bari Autostrada bloccata, uscita obbligatoria a Benevento e Avellino est

Inferno in autostrada a Montemiletto dove un autotreno ha preso improvvisamente fuoco all'interno di una galleria. Momenti di panico per diversi automobilisti avvolti da una pericolosissima nube di fumo. Nel tunnel presente anche un'autocisterna fortunatamente scarica. Non si sono registrati feriti. Ma i disagi sono pesantissimi. Ingresso bloccato in entrambe le gallerie, sia direzione Napoli che Bari. Code pesantissime. Uscita obbligatoria a Benevento e Avellino est. Sul posto entrambi i reparti della postrada di Avellino ovest e Grottaminarda oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco.