Dramma in Irpinia, 44enne trovato senza vita in casa Villamaina. L'uomo si è tolto la vita impiccandosi

Dramma in Irpinia, muore 44enne. È successo ieri sera intorno alle 22, quando un uomo di 44 anni, A. B. Le sue iniziali, si è tolto la vita nella sua abitazione a Villamaina.

A fare la drammatica scoperta I familiari, che lo hanno trovato impiccato. Per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le motivazioni del gesto disperato.