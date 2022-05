Superbonus 110%, a caccia dei furbetti: scoperti 18 cantieri irregolari Le indagini della Procura di Avellino. Ha acquisito già numerosa dcoumentazione

Continuano senza sosta i controlli per il Superbonus 110 voluto dal governo per incentivare le ristrutturazioni abitative. La Procura di Avellino con la guardia di finanza numerose pratiche bonus facciate, bonus 110%, sconto in fattura, tutti gli incentivi fiscali previsti per consentire ristrutturazioni edilizie con l’introduzione di tecnologie che rendano le abitazioni energeticamente più efficienti. La truffa è dietro l’angolo. Le fiamme gialle indagano su imprese cartiere o fantasma. Gli uomini del comandante Salvatore Minale sono al lavoro e hanno già acquisito numerosa documentazione presso le sedi di vari comuni della provincia. I controlli hanno dato già i primi risultati. sono stati al momento 18 i casi irregolari. Fatture per lavori mai eseguiti e aziende fantasma.