Rischia di morire soffocato, una mamma lo salva con la manovra di heimlich Paura al capolinea autobus di Piazza Mazzini ad Ariano Irpino per un ragazzino

Ha rischiato di morire soffocato a causa di una improvvisa ostruzione delle vie respiratorie. Paura al capolinea autobus di Piazza Mazzini ad Ariano Irpino per le sorti di ragazzino di Bisaccia. Il 14enne ha rischiato davvero di non tornare più a casa.

Stava mangiando un pezzo di pizza con della mozzarella, quando all'improvviso quel boccone gli ha provocato una ostruzione che poteva risultare davvero fatale. E' stata una corsa contro il tempo. E fortuna ha voluto nel giorno dedicato alla Madonna di Fatima ad Ariano, che spuntasse proprio in quel momento un angelo in suo aiuto, una mamma, che ha capito subito tutto e non ha perso tempo. Antonella Della Croce, prima dell'arrivo dei sanitari del 118 ha effettuato una manovra salvavita, la manova di Heimlich, una tecnica di primo soccorso che serve proprio per rimuovere le ostruzioni delle vie aeree. Lo ha fatto in tempi rapidissimi e con successo evitando conseguenze gravissimi.

Una frazione di minuti e il 14enne non ce l'avrebbe fatta senza quella procedura di emergenza. Antonella che lavora in un noto supermercato proprio recentemente aveva effettuato un corso di pronto soccorso. Spinte e compressioni addominali che hanno salvato una vita umana e che anche secondo i soccorritori intervenuti sul posto sono state fondamentali.

La testimonianza di Antonella Della Croce: "Mi sono trovata al posto giusto al momento giusto. Ero in macchina, mi stavo recando a prendere le bambine a scuola, ho subito intuito che era accaduto qualcosa di grave nel vedere alcune persone agitate intorno al ragazzino. Non ho esitato un solo istante e dopo essere scesa dall'auto mi sono avvicinata. Ho visto questo bambino che non respirava più, il volto era diventato viola. Immediatamente, senza pensarci due volte, ho effettuato la manova di heimlich. Non so neppure chi mi ha dato tanta lucidità. Ma quando l'ho visto in ripresa ho tirato subito un sospiro di sollievo. Ho fatto semplicemente il mio dovere. Sono una mamma e quel ragazzino poteva essere mio figlio."