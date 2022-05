Monteforte Irpino, mazzette per superare i concorsi: condannato il sindacalista La condanna a 5 anni e 8 mesi per corruzione. Con lui altri quattro complici

Sindacalista irpino condannato a 5 anni e 8 mesi per corruzione. Di questa mattina la sentenza del Tribunale di Napoli che ha ricostruito il presunto giro di mazzette nella sede del sindacato Uspp a Monteforte Irpino.

Il sindacalista irpino, infatti, è stato accusato dalla Procura della Repubblica di Avellino di aver intascato delle mazzette per favorire il superamento alla prova attitudinale del concorso per l’arruolamento in polizia penitenziaria. Addirittura, si legge dagli atti, avrebbe incoraggiato un aspirante agente, nonostante questi fosse daltonico. Per l’imputato, sorpreso il 22 maggio 2021 in flagranza di reato, durante il passaggio di denaro proprio nella sede del sindacato di Monteforte Irpino, scattò immediatamente un’ordinanza di custodia cautelare. Con lui altri quattro complici.