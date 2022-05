Guida l'auto a 100 anni, mai un incidente. A piedi cade e si frattura il femore Ricoverato al Frangipane Fedele Grasso il centenario che viaggia da Ariano a Rimini

Ricorderete tutti la storia di Fedele Grasso alla guida della sua fiat punto da Ariano a Rimini all'età di 100 anni. Un compleanno il suo di quelli memorabili, lo scorso 17 dicembre 2021 con una mega festa alla presenza di parenti, amici e autorità a Taverna Vitoli. Un autista doc sempre attento come lo è stato fino alla sua ultima tappa da devoto al Santuario di San Liberatore. Fedele ha parcheggiato l'auto con precisione come sempre e mentre si accingeva a raggiungere a piedi il luogo sacro, tanto caro agli arianesi, per prendere parte alla celebrazione, è inciampato rovinando al suolo. Una caduta inaspettata che gli ha causato oltre ad una vistosa ferita ad un braccio, purtroppo una frattura al femore già trattato con protesi. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il centenario al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane dove i medici lo hanno sottoposto alle prime cure necessarie e successivamente ricoverato nel reparto di ortopedia. L'augurio di tutti è di rivederlo presto al volante lungo le strade di Ariano e di superare brillantemete l'intervento.