"Prima o poi mi verrete a prendere morto in un vallone" Da Ariano Irpino la denuncia di Ettore Lo Conte

Costretto a difendersi dai cinghiali con trombe da stadio e mazze. Un calvario quotidiano per Ettore Lo Conte. Accade in contrada Carpiniello, non molto distante dal centro sportivo La Tartaruga ad Ariano Irpino. Per i residenti, qui come in altre zone rurali della città lavorare nei campi è diventato davvero un pericolo.

"Mi faccio la croce ogni qualvolta che vado in campagna per effettuare lavori. Puntualmente i cinghiali sono lì, quasi ad attendermi e puntarmi. Ho chiamato più volte la polizia municipale per segnalare questo problema, ma nulla. Prima o poi mi verrete a prendere morto in un vallone.

E per uno come me che non usa neppure un telefonino è davvero triste. Non so più a chi santo rivolgermi davvero. Sono stanco. Non è più possibile vivere con la paura addosso di essere assalito dai cinghiali."