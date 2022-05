Forino, donna tenta il suicidio nel cimitero: è grave al Moscati E' stata ritrovata in una cappella da un passante

Ha tentato il suicidio nel cimitero comunale. Una donna, sui 50 anni circa, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Moscati di Avellino. A ritrovarla agonizzante è stato un cittadino di Forino. La donna è stata notata a terra, all’interno di una cappella. Immediato è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i medici che hanno trasportato la signora al pronto soccorso. Dai primi accertamenti pare che la donna abbia ingerito del liquido velenoso. Ora è sotto costante accertamento medico. Non si conoscono le ragioni dell’insano gesto. E soprattutto perché abbia scelto il cimitero. Le indagini sono comunque in corso.