Tragedia in A16, muore 59enne. "Addio a Rocco Cimino, siamo distrutti" Ieri il dramma all'alba. Il cordoglio sui social network

Tragedia in A16, perde la vita un 59enne di Panni, nel foggiano, rimasto vittima di un incidente tra la sua vettura ed un autocarro. Il terribile schianto si è verificato a Vallesaccarda, in direzione del capoluogo pugliese. Il 59enne alla guida della vettura, Rocco Cimino, è deceduto sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La notizia del decesso di Rocco Cimino si è prontamente diffusa nella comunità di Panni, piccolo centro del foggiano confinante con alcuni comuni irpini dell’arianese. Il 59enne lascia la moglie, tre figli ed una nipotina. L’uomo era titolare di un maneggio.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Grottaminarda - che hanno effettuato tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia - ed i vigili del fuoco del distaccamento ufitano, i quali hanno estratto la salma dell’uomo dal groviglio di lamiere e hanno provveduto a liberare e mettere in sicurezza la carreggiata. L’uomo nel rientro in carreggiata dopo essersi fermato alla corsia di emergenza, sarebbe stato travolto dal mezzo pesante. Intanto sul social scorrono messaggi a memoria e ricordo di Rocco. “Ieri in un tragico incidente è venuto a mancare Rocco Cimino indimenticabile protagonista delle estate pannesi con i suoi splenditi cavalli R.I.P. Rocco . Sentite condoglianze a tutta la famiglia”. Scrive Pino.