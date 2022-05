Incidente stradale a San Michele di Serino, muore 58enne di Cesinali Il decesso al Moscati dove era stato ricoverato

Incidente stradale mortale ieri sera a San Michele di Serino. Un centauro 58enne di Cesinali, Roberto Dattolo, originario di Avellino, è morto dopo qualche ora dall’arrivo all'ospedale Moscati di Avellino. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri in una zona periferica di San MIchele, nell'impatto sono rimaste coinvolte due autovetture. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.