Ariano, investita nel parcheggio dell'ospedale: paura per un'anziana Fortunatamente nessuna conseguenza grave

Un'anziana è stata investita da un'auto che stava facendo retromarcia nell'area parcheggio dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di via Maddalena, all'altezza della strada panoramica. La donna alla guida della vettura che lavora all'interno della struttura sanitaria si è subito fermata per prestarle i primi soccorsi a terra. E' stato poi allertato il 118. Il personale ha praticato i primi accertamenti in ambulanza e poi trasportato l'anziana nel vicino pronto soccorso dove i medici l'hanno giudicata guaribile in pochi giorni per lievi escoriazioni e poi dimessa. Ad effettuare i rilievi, una pattuglia della polizia municipale.