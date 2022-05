Il giallo della scomparsa di Mimì Manzo: ora spuntano minacce e aggressioni Prata P.U., la vittima finita al centro della vicenda dopo la testimonianza della sua ex compagna

Aggredito in paese da un familiare di Mimì, l'uomo sparito nel nulla da mesi. Ieri pomeriggio Giuseppe Festa ha denunciato di aver subito un'aggressione nei pressi del bar di Prata di Principato Ultra. "Sono stato minacciato, mi è stato detto che non avrei più dovuto mettere piede in paese, né per svago, né per lavoro. Poi, mi è stato lanciato contro un vaso di creta ei mi ha scagliato contro anche una sedia".

Giuseppe, ricordiamo, è finito al centro di questa vicenda a seguito della testimonianza della sua ex compagna Anna, la quale avrebbe riferito in un primo momento agli inquirenti - poi ritrattando il tutto - di essere stata presente a un incontro amichevole, verificatosi proprio nella sua abitazione, tra Giuseppe, Mimì e altri due amici. Quella sera, coincidente con la sera della scomparsa, i quattro avrebbero fatto uso di cocaina e poi si sarebbero allontanati verso una località sconosciuta a bordo dell'auto di Giuseppe.

Tesi del tutto sconfessata da un importante dato di fatto: l'auto in questione è munita di un localizzatore GPS che la colloca in giro per Avellino per tutta la notte.

Allo stato dei fatti Giuseppe non avrebbe ricevuto alcun tipo di notifica - relativa alla scomparsa di Mimì Manzo - da parte della Procura.

Per tutto questo ha già provveduto a presentare denuncia formale nei confronti dell'ex compagna per calunnia.

"Questa signora ha inventato tutta questa storia per gelosia. Voleva vendicarsi perché ho sposato una donna più giovane e perché l'ho denunciata per stalking. Vuole farmela pagare" - "La magistratura vedrà e saprà cosa è realmente successo".

Al momento non si sa nulla di Mimì, come nulla si conosce sulla posizione della figlia Romina e della sua amica Loredana, indagate per sequestro di persona la prima e per favoreggiamento la seconda.

Avvolta ancora in un velo di mistero la sera del 18 gennaio 2021, tante ombre sulla festa di compleanno di Romina e su un litigio che sarebbe avvenuto quella sera.

Mimì esce di casa a fumare una sigaretta e non fa più ritorno. Le sue tracce si perdono nei pressi della stazione del paese, quando Mimì non verrà piu inquadrato dalle telecamere cittadine.