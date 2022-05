Furto alla stazione di Montella: svuotata la cassa del self della benzina Ancora da quantificare il bottino. Indagano i carabinieri di Montella

Questa notte è stato perpetrato un furto in una stazione di servizio di Montella. I malviventi hanno forzato la colonnina della cassa self service del distributore di carburante e asportato le banconote dalla cassaforte interna. Ancora da quantificare il bottino. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale Compagnia.