Tragedia nelle campagne di Ariano: muore imprenditore 51enne L'uomo era impegnato in alcuni lavori di scavo: è morto sepolto da una frana di terra

Di Gianni Vigoroso

Tragedia sul lavoro in provincia di Avellino, dove un imprenditore di 51 anni di Ariano Irpino ha perso la vita nelle campagne del Tricolle, precisamente in contrada Stillo, di fronte alla piccola chiesa dedicata a San Gerardo. L'uomo Antonio Scaperrotta, noto imprenditore titolare di una affermata impresa di movimento terra del posto, è rimasto vittima di un tragico incidente, che si è verificato durante opere di scavo nei pressi di un'abitazione, per la realizzazione di alcuni lavori di drenaggio delle acque, intorno all'abitazione di un privato.

Inutili i soccorsi di sanitari e vigili del fuoco di Ariano Irpino e Grottaminarda. Sul posto i caschi rossi hanno provato ogni manovra, per provare a salvare il 51enne, che è stato letteralmente travolto da una frana di terra rimanendo sepolto. Per l'uomo, che lascia moglie e due figli di 7 e 15 anni, non c'è stato nulla da fare.

Anche il fratello Carmine, suo socio di impresa, è rimasto ferito lievemente nel disperato tentativo di soccorrere Scaperrotta, ed è stato subito portato in ospedale al Frangipane per le cure del caso. Rilievi in corso. La notizia del decesso si è rapidamente diffusa in paese, creando comprensibile dolore e sgomento. L’uomo era originario di contrada Orneta, professionista molto conosciuto e stimato. Indagano i carabinieri per capire quali siano le cause del crollo e valutare se erano presenti le adeguate norme di sicurezza all’interno del cantiere.