Incidente ad Ariano, Uil: "Fermare escalation di morte sul lavoro" Cosi in una nota i segretari Sgambati e Simeone

"Ennesima tragedia, ennesima morte sul lavoro, vogliamo smetterla di contare vittime, questa escalation di morte e di dolore va fermata".

Cosi' Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania e Luigi Simeone, segretario generale della UIL Avellino e Benevento, commentano la morte di Antonio Scaperrotta, schiacciato da un terrapieno, mentre lavorava in un cantiere edile ad Ariano Irpino.

"Sulla sicurezza sui luoghi di lavoro la UIL si batte ormai da tempo, dando vita anche ad una forte campagna di sensibilizzazione come Zero Morti sul Lavoro. Servono piu' ispettori, servono controlli serrati - sottolineano Sgambati e Simeone serve che le leggi e le pene vengano applicate. Abbiamo proposto piu' volte l'istituzione di una procura sulla sicurezza sul lavoro come quella adottata per l'antimafia, per combattere la criminalita' organizzata. Le aziende 'contro legge' devono essere penalizzate ed escluse".