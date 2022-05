Ariano: ambulanza bloccata nella movida e niente pattuglie di notte Appello urgente al prefetto di Avellino e ai massimi vertici delle forze dell'ordine

Non è solo la polizia penitenziaria sotto organico ad Ariano Irpino, seppur nelle ultime settimane ci sia stato qualche timido rinforzo. Capita spesso, soprattutto negli ultimi tempi che una città così vasta, tra le più estese territorialmente in Campania e non solo, resti completamente scoperta, come accaduto nelle ultime ore di notte, priva di pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale quest'ultimo corpo smontante alle ore 21. E non è certo colpa di chi opera in città con dedizione e impegno. Basti pensare solo ai comuni che ricadono nel controllo quotidiano del nucleo radiomobile per rendersi conto della situazione.

Un territorio del resto particolarmente esposto ai tentacoli della criminalità pugliese soprattutto nell'area industriale di Camporeale ma anche sul versante opposto tra Flumeri e la vicina Baronia. Una situazione di affanno, maturata nel tempo e che si spera possa essere affrontata con immediatezza. Viene rivolto un appello urgente ai massimi vertici delle forze dell'ordine a livello provinciale e direttamente dal prefetto di Avellino Paola Spena. E' di sabato notte il blocco di un'ambulanza nella movida del centro a causa della presenza disordinata di auto senza la possibilità di poter far intervenire sul posto una pattuglia delle forze dell'ordine nello stesso momento tutte non disponibili.