Giornata nera ad Ariano: incidente tra auto e moto lungo la Variante In ospedale un giovane centauro di Frigento

Incidente tra auto e moto lungo la variante ad Ariano Irpino all'altezza del famigerato bivio di via Loreto. Il bilancio è di un ferito. Si tratta di un giovane centauro di Frigento che viaggiava in sella alla sua moto in direzione Napoli. L'impatto violento è avvenuto con una fiat punto condotta da un altro giovane di Montecalvo Irpino, che da via Loreto si stava immettendo sulla Variante. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il motociclista al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane dove attualmente è sotto osservazione. I medici lo stanno sottoponendo a tutti gli esami necessari al fine di scongiurare conseguenze serie. Illeso il conducente dell'auto. Ad effettuare i rilievi i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino. In supporto con l'ausilio di una torre fari in vigili del fuoco del vicino distaccamento di via Variante Maddalena. Rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni.