Costruisce abitazione in zona protetta Guardia Lombardi: 4 denunce Le indagini di Nipaf e carabinieri della stazione di Sant'Angelo dei Lombardi

I carabinieri della stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi, all’esito delle verifiche eseguite unitamente ai colleghi del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale Nipaf di Avellino e a personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino quattro persone per abusivismo edilizio.

Nello specifico, è stato accertato che in Guardia Lombardi, all’interno di un’area privata sottoposta a vincolo idrogeologico, erano stati eseguiti dei lavori per la successiva realizzazione di una nuova costruzione, nonostante l’invito da parte del Comune a non dar corso a tali opere indicate della Comunicazione di Inizio Lavori.

Sempre per violazioni in materia edilizia, a Monteforte Irpino, altre quattro persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri della locale Stazione Forestale, per aver effettuato lavori in difformità rispetto al permesso di costruire ed in violazione alla vigente normativa inerente la demolizione / ricostruzione di un fabbricato.

In entrambi i casi è stata disposta la sospensione dei lavori.