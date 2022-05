Morti sul lavoro, Sgambati: "Procura speciale e patente a punti per le imprese" Il segretario uil all'indomani della tragedia di Ariano Irpino

E' stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Benevento, per la morte di Antonio Scaperrotta, 52 anni, deceduto durante i lavori di scavo in un terreno privato in contrada Stillo ad Ariano irpino.

L’ipotesi di reato è violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. La salma è stata trasferita all’obitorio del Moscati di Avellino in attesa dell’autopsia e il cantiere sequestrato.

Il giorno dopo registriamo l'ira dei sindacati: la sicurezza sul lavoro non può essere barattata con il profitto - tuona a Ottochannel Giovanni Sgambati segretario uil Campania. “Qualche piccolo passo in avanti c’è, penso avremo nuovi ispettori ma noi crediamo non basti"

"E’ necessario - prosegue - garantire per chi subisce una grave perdita una solida procura speciale, una sorta di Procura antimafia, non si possono aspettare i tempi della giustizia ordinaria. E poi: chi non rispetta le regole non può partecipare a bandi pubblici, una sorta di patente a punti per le imprese, la stiamo chiedendo da tempo. Deve essere un monito molto forte”: