Foto - Incidente in via Circumvallazione, auto ribaltata e strada chiusa

Incidente in via Circumvallazione. Un'auto, una Fiat Panda nera, guidata da un uomo, si è ribaltata. Secondo una prima sommaria ricostruzione dell'incidente, la vettura ha urtato, con il lato anteriore destro, un'altra macchina in sosta (una Punto verde) e l'impatto ha causato il ribaltamento. Il giovane alla guida è stato estratto dalla vettura, con l'aiuto di una squadra dei vigili del fuoco di Avellino, dopodiché è stato affidato alle cure mediche. Sul posto le pattuglie della polizia che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Il conducente, trasportato in ospedale, ha riportato ferite al braccio, ma le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. La strada è stata chiusa al traffico per permettere agli operatori di lavorare. E' stata riaperta dopo qualche ora.